Представлена новая Windows

Microsoft выпустила новую версию Windows 10.

Об этом сообщается в блоге на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представленная версия операционной системы получила название 21H1 или May 2021 Update. ОС не отличается большим наличием новых функций, однако в компании уверяют, что инженерами была проделана серьезная работа. Апдейт 21H1 включает в себя улучшения производительности и безопасности, из-за чего рекомендуем к установке.

"Мы знаем, что в нынешних условиях вы по-прежнему полагаетесь на свои ПК больше, чем когда-либо", - отметил топ-менеджер Microsoft Джон Кейбл (John Cable). По словам представителя корпорации, разработчики ОС ориентировались на отзывы пользователей.

При этом в компании заметили, что доступ к Windows 10 21H1 ограничен, чтобы развертывание системы прошло плавно и без инцидентов. Также пользователям рекомендовали проверить, подходит ли их компьютер для новой версии ОС.

Чтобы установить апдейт на ПК, нужно зайти в "Центр обновления Windows" и нажать на кнопку "Проверить наличие обновлений". Затем, если ОС будет доступна, необходимо выбрать опцию "Скачать и установить". Инсталляция продукта займет некоторое время.

Осенью Microsoft должна выпустить крупное обновление Windows под кодовым названием Sun Valley ("Солнечная долина"). Новая версия ОС получит переработанный интерфейс, иконки и шрифты, а также системные настройки.