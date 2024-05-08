Apple отказалась от выпуска популярной модели iPad

Apple представила новые модели iPad Air и iPad Pro, а вместе с тем снизила цену на iPad 10-го поколения и сняла с производства iPad 9. iPad 9 был представлен в 2021 году и является последним планшетом компании с кнопкой Home в нижней части передней панели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac.

iPad 10-го поколения теперь продается по цене от $349, что равно примерно 32 тыс. руб. по курсу на 8 мая 2024 года. До этого базовая модель iPad 10 с 64 Гбайт флеш-памяти стоила $449. Снижение цены на iPad 10-го поколения делает его более конкурентоспособным на рынке бюджетных планшетов, считают в 9to5Mac.

В свою очередь iPad 9-го поколения, за который изначально просили $329 (30 тыс. руб.), сейчас можно найти по более низкой цене - $249. Однако данную модель придется именно искать, поскольку она из-за устаревания находится в дефиците.

iPad 10-го поколения был представлен в конце 2022 года. Он получил новый дизайн, похожий на iPad Air и Pro, в котором не нашлось. места для физической кнопки "Домой". Таким образом, Apple завершает эпоху использования этой кнопки в своих планшетах. Единственным актуальным устройством Apple, которое все еще имеет этот атавизм является iPhone SE.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!