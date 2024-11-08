Представители Xiaomi показали флагманские смартфоны Redmi K80

Глава бренда Redmi Ван Тен Томас и продуктовый менеджер Ху Синьсинь Миа анонсировали новую линейку флагманских смартфонов Redmi K80. Об этом сообщает портал XiaomiTime, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания пока не проводила прямой презентации смартфонов Redmi K80 и не стала раскрывать их дизайн, но поделилась некоторыми подробностями. Так, в ходе трансляции была продемонстрирована производительность модели K80 Pro, которая в AnTuTu набирает более 3 млн баллов, что указывает на использование флагманского чипа Snapdragon 8 Elite.

Кроме того, в новой линейке больше не будет трех моделей - она будет состоять из смартфонов Redmi K80 и K80 Pro, а бюджетной версии K80E не будет. Отмечается, что это будут первые устройства бренда с оболочкой HyperOS 2.0 и предустановленной операционной системой Android 15, которые дебютировали в Xiaomi 15.

Заявлено, что представители серии Redmi K80 получат качественные экраны, большие аккумуляторы и значительно улучшенные камеры по сравнению с предшественниками. Дизайн новых устройств будет значительно отличаться от K70: боковая рамка будет металлической.

Точная дата презентации Redmi K80 пока не объявлена, но ожидается, что новинки будут представлены в ближайшие недели. Фанатов предупредили, что новинки будут стоить дороже, чем модели линейки Redmi K70.