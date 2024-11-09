Блогер сравнил три дешевых ноутбука в современных играх

Блогер с YouTube-канала StealthGamer SG провел тестирование игровых ноутбуков Lenovo LOQ, Acer Nitro 5 и Acer Aspire 7, чтобы выяснить, какой из них лучше подходит для игр. Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Ferra.ru.

В тесте использовались ноутбуки Lenovo LOQ 83FQ0009IN с Intel i5-12450HX и видеокартой Intel Arc A530M на 4 ГБ, Acer Nitro 5 AN515-57 с Intel i5-11400H и Nvidia GeForce GTX 1650 4 ГБ, а также Acer Aspire 7 A715-79G с процессором Intel i5-13420H и RTX 2050 на 6 ГБ.

Так, в God of War Ragnarok при низкой графике с DLSS "Качество" и включенной генерацией кадров GTX 1650 демонстрировал 62 к/с, RTX 2050 - 74 к/с, а ARC A530M - 69 к/с. В Horizon Forbidden West на очень низкой графике с DLSS "Качество" GTX 1650 выдала 38 кадров в секунду, RTX 2050 - 39 к/с, а ARC A530M - 33 к/с. Средняя частота кадров в Red Dead Redemption II при высоком пресете на GTX 1650 составила 40 к/с, на RTX 2050 - 44 к/с, а на ARC A530M - 44 к/с.

Hogwarts Legacy при среднем качестве графики GTX 1650 демонстрировала 44 FPS, RTX 2050 - 47 FPS, ARC A530M - 41 FPS. "Ведьмак 3: Дикая охота" на средней графике показала результат в 53 к/с (GTX 1650), 52 к/с (RTX 2050) и 40 к/с (ARC A530M). GTA V на средне-высоких настройках шла в 77 FPS (GTX 1650), 98 FPS (RTX 2050) и 98 FPS (ARC A530M).

Alan Wake II на низком пресете шла при 22 кадрах в секунду на GTX 1650, 21 к/с на RTX 2050 и 23 к/с на ARC A530M. В Ghost of Tsushima на очень низкой настройке графики все три ноутбука в среднем демонстрировали 46 кадров в секунду.

Судя по эксперименту, ARC A530M в некоторых играх показал результаты на уровне конкурентов, тогда как безоговорочным лидером в большинстве случаев оказался RTX 2050, обогнавший конкурентов на 9% по среднему FPS.