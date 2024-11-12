Еще один эксклюзив PlayStation выйдет на ПК

Южнокорейская студия Shift Up объявила о планах выпустить ПК-версию популярной игры Stellar Blade в 2025 году. Как передает Day.Az, эта информация, как пишет издание Inven, была раскрыта в последнем финансовом отчете компании.

Stellar Blade уже успела завоевать популярность после своего выхода на консолях PlayStation в апреле 2025 года. Разработчики уверены, что выход на ПК станет дополнительным стимулом для роста продаж, ссылаясь на успешный пример Black Myth: Wukong и увеличение доли Steam на рынке AAA-игр.

Согласно отчету, в последнем квартале роялти от продаж Stellar Blade снизились на 12,7%, составив $16,1 млн. Однако в Shift Up оценивают этот показатель как позитивный и обещают продолжать выпускать обновления для игры.

В то же время, мобильный проект Nikke: Goddess of Victory, являющийся основным источником дохода для компании, столкнулся с проблемами. За квартал он принес $24,3 млн, что на 10% меньше по сравнению с показателями за 2023 год. Разработчики связывают это с неудачным кроссовером с аниме "Евангелион".

Stellar Blade - это приключенческая игра, разработанная Shift Up и изданная Sony Interactive Entertainment. Игроки управляют главной героиней Евой, которая отправляется в миссию по спасению человечества от жестокой войны с монстрами в далеком будущем. В процессе путешествия к Еве присоединяются ее отряд и другие выжившие, которые сражаются за возвращение Земли.