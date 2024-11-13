В Англии застрявший подо льдом на катке iPhone стал местной достопримечательностью.

Как передает Day.Az, об этом пишет Oddity Central.

Каток Willen on Ice в Милтон-Кис, Англия, стал центром внимания после того, как под его льдом был найден ярко-розовый iPhone. Телефон принадлежал дочери работника, который забыл его на территории катка. После этого устройство залили водой и заморозили на ночь.

Согласно словам Роба Кука, директора катка, у команды не было возможности извлечь телефон, поскольку это повредило бы структурную целостность льда.

"Он останется под слоем льда в течение следующих двух месяцев", - сообщил мужчина.

В настоящее время телефон стал достопримечательностью, а его владелец пообещал дочери временную замену на период ожидания.

"Я обещал, что если телефон перестанет работать после оттаивания, то куплю ей новый", - добавил он.