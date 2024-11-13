Apple разрабатывает домашнюю камеру видеонаблюдения

Apple изучает возможность разработки и производства собственной линейки аксессуаров для умного дома. Первым девайсом в этой серии может оказаться камера видеонаблюдения, которая будет подключаться к платформе HomeKit и интегрироваться с еще не анонсированным "командным центром". Запуск устройства может состояться уже в 2026 году. Об этом сообщает MacRumors, ссылаясь на инсайдеров Марка Гурмана и Минга Чи Куо из Bloomberg и TF International Securities соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая камера может использоваться в качестве радионяни. Это подтверждает отчет аналитика Apple Минг-Чи Куо, который сообщил о разработке камеры для умного дома с беспроводной связью и глубокой интеграцией с Apple Intelligence и Siri. Производство таких камер, по словам Куо, начнется в 2026 году, и в долгосрочной перспективе Apple планирует продать десятки миллионов устройств.

Марк Гурман выражает сомнения относительно того, что Apple выполнит свои планы по созданию собственных продуктов для умного дома, отмечая, что это направление может стать приоритетным, если новое устройство Smart Home Hub окажется успешным. Под Smart Home Hub подразумевается планшет на подставке, который, вероятно, будет представлен в 2025 году.

Apple, вероятно, сделает акцент на конфиденциальности своих камер для умного дома, предоставляя альтернативу устройствам таких компаний, как Amazon Ring и Google Nest, которые подвергались критике за нарушение приватности пользователей.