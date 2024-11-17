Самые мощные планшеты по итогу прошедшего месяца

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали октябрьский рейтинг самых производительных планшетов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самым мощным планшетом по итогам октября 2024 года признан игровой Red Magic Gaming Tablet Pro, также известный как Red Magic Nova. В бенчмарке AnTuTu гаджет набирает в среднем более 2,1 млн баллов. Он оснащается разогнанной версией флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3. За ним следует Oppo Pad 3 Pro с оценкой 2,1 млн, за производительность которого отвечает такой же процессор.

С третьего по пятое место разместились iQOO Pad 2 Pro с процессором Dimensity 9300+ (2,06 млн), Vivo Pad 3 Pro (2,03 млн) и OnePlus Pad Pro (1,98 млн), оснащенные процессорами Dimensity 9300 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно.

В топ-10 также попали Lenovo Legion Y700 2025 (1,88 млн), Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 (1,55 млн), Vivo Pad 3 (1,53 млн), iQOO Pad 2 (1,51 млн) и Xiaomi Pad 7 Pro (1,42 млн).

Тест AnTuTu оценивает общую производительность "железа" и программного обеспечения, проверяя пять ключевых аспектов: мощность центрального и графического процессоров, пользовательский опыт (UX), скорость чтения и записи хранилища, а также пропускную способность и задержку памяти.