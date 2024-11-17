Создатель GTA VI пообещал поразить геймеров

Бывший разработчик студии Rockstar Games рассказал, что GTA VI "поднимет планку" реализма в видеоиграх. На заявление обратило внимание издание Wccftech, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа заметили интервью геймдизайнера Бена Хинчлиффа, который тот дал YouTube-каналу GTAVIoclock. По словам Хинчлиффа, до 2022 года он был сотрудником Rockstar и успел принять участие в разработке Grand Theft Auto VI. Специалист рассказал, что в новой части серии геймеры получат беспрецедентную свободу.

Согласно субъективному мнению разработчика, GTA VI "снесет людям крышу". Он объяснил, что Rockstar Games поднимет планку реализма в видеоиграх. Бен Хинчлифф заметил, что в новой игре NPC (неигровые персонажи) будут вести себя крайне натурально и естественно взаимодействовать с игроком.

Разработчик покинул Rockstar в 2022 году, поэтому он не знает, успеет ли студия выпустить Grand Theft Auto VI в срок. По информации Хинчлиффа, сейчас сотрудники компании занимаются исправлением ошибок и "полировкой" игры.

Релиз GTA VI должен состояться осенью 2025 года. Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series.