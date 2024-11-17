OnePlus готовит самый дешевый смартфон с флагманским процессором

OnePlus Ace 5 Pro может стать самым доступным смартфоном на базе самого мощного на текущий момент процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По слухам, базовая модель OnePlus Ace 5 будет оснащена прошлогодним чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, в то время как модель Pro получит новейший чипсет Snapdragon 8 Elite. Ожидается, что несмотря на наличие столь мощного и дорогого компонента OnePlus Ace 5 Pro порадует демократичной ценой в 3300 юаней, что на 6 ноября 2024 года равнялось примерно 45 тыс. руб.

OnePlus Ace 5 также будет поставляться с плоской OLED-панелью диагональю 6,78 дюйма. Панель BOE X2 поддерживает разрешение 1,5К и частоту обновления 120 Гц. Дополнять чипы Snapdragon будут до 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x и до 512 ГБ постоянной памяти типа UFS 4.0.

Ожидается, что Ace 5 будет оснащен аккумулятором емкостью более 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Для селфи Ace 5 будет оснащен фронтальной камерой с разрешением 16 МП. На задней панели устройства расположится тройная фотоустановка с камерами с разрешением 50 МП, 8 МП и 2 МП.

Дебют серии Ace 5 в Китае состоится в ноябре или декабре 2024 года. Версия Pro при этом может остаться эксклюзивом для китайского рынка.