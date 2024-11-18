Названы причины для отказа от использования сверхпрочных чехлов для телефона

Громоздкие, устойчивые к падениям и царапинам защитные чехлы для смартфонов бессмысленны. Об этом сообщает портал GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам экспертов, производители смартфонов все чаще используют современные и дорогие материалы, такие как Corning Gorilla Glass, которые сложно поцарапать и разбить. Многие устройства также обладают покрытиями из алмаза или керамики, увеличивающими их прочность. Корпусы из стали, алюминия и титана, которые часто встречаются во флагманских моделях, сложно поцарапать даже при использовании обычного чехла. Более того, большинство флагманов имеют защиту от воды и пыли с рейтингом IP68, что делает бронебойные чехлы ненужными.

Вместе с тем, пользоваться такими аксессуарами не всегда удобно. Так, средний вес защитного чехла составляет 40-50 граммов, что добавляется к массе самого устройства, создавая значительное неудобство при длительном использовании. Бронебойные чехлы часто увеличивают габариты устройства за счет больших торцов для защиты экрана и боковых граней, что делает гаджет неудобным для повседневного использования.

Отмечается, что защитные чехлы изначально предназначены для экстремалов, путешественников, строителей и работников производственных предприятий. Для большинства пользователей обычные чехлы с базовой защитой от падений являются более чем достаточными для повседневного использования.

Таким образом, если пользователь не работает в экстремальных условиях, использование подобных чехлов становится бессмысленным. Эксперты рекомендуют вместо "бронированных" чехлов использовать обычный, который не скажется на дизайне и удобстве устройства.