На авиасалоне в Китае показали робопсов

Роботов-собак продемонстрировали на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на авиасалоне представили несколько вариантов таких роботов. Один из которых - с демонстратором боевого модуля.

Также в дни авиасалона представили машину - носитель четвероногих роботов. Новинка продемонстрировала возможность десантирования сразу нескольких таких робопсов.

Производитель робопсов - компания CETC (China Electronics Technology Group), специализируется на выпуске электронных компонентов.