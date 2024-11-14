https://news.day.az/hitech/1707214.html На авиасалоне в Китае показали робопсов Роботов-собак продемонстрировали на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на авиасалоне представили несколько вариантов таких роботов. Один из которых - с демонстратором боевого модуля. Также в дни авиасалона представили машину - носитель четвероногих роботов.
На авиасалоне в Китае показали робопсов
Роботов-собак продемонстрировали на международном авиасалоне Airshow China в Чжухае.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на авиасалоне представили несколько вариантов таких роботов. Один из которых - с демонстратором боевого модуля.
Также в дни авиасалона представили машину - носитель четвероногих роботов. Новинка продемонстрировала возможность десантирования сразу нескольких таких робопсов.
Производитель робопсов - компания CETC (China Electronics Technology Group), специализируется на выпуске электронных компонентов.
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