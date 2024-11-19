Apple признала проблему шлема Vision Pro

Корпорация Apple признала, что ее шлем смешанной реальности Vision Pro неудобно носить. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам обозревателя, недавно Apple запустила в продажу ремешок для Vision Pro от Belkin. Устройство отличается от фирменного ремешка тем, что фиксируется на голове пользователя не только сбоку, но еще и в верхних точках. Гурман заметил, что выход этого аксессуара обнажает проблемы шлема дополненной и виртуальной реальности Apple.

Инсайдер рассказал, что в компании долго не хотели признавать, что носить Vision Pro может быть неудобно. Девайс частично состоит из металла и стекла и весит около 650 грамм. Гурман заметил, что входящий в комплектацию шлема ремешок недостаточным образом распределяет нагрузку, из-за чего при ношении гарнитуры пользователи могут чувствовать дискомфорт.

Напротив, ремешок от Belkin имеет крепления также на верхней части головы. По данным Марка Гурман, в Apple сперва решили не запускать эргономичный аксессуар в продажу, так как считали, что лучше игнорировать проблему своей гарнитуры.