Google анонсировала Android 16

Корпорация Google анонсировала первую бета-версию операционной системы (ОС) Android 16. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предварительная версия ОС была представлена с опережением срока - раньше первые бета-версии Android появлялись в феврале. Это связано с тем, что Google изменила график выпуска ОС, чтобы тот лучше соответствовал срокам запуска смартфонов экосистемы.

В бета-версии появилось несколько новых функций. В том числе для сторонних приложений выпустили опцию выбора фотографий и видео, чтобы пользователи могли ими делиться, изменили сервис Health Connect, который позволяет медицинским приложениям и устройствам обмениваться данными.

Согласно планам Google, следующие бета-версии Android 16 будут выходить с января по апрель. При этом стабильная версия операционной системы появится в середине 2025 года - она будет доступна на смартфонах Google Pixel и ряде избранных гаджетов. В четвертом квартале 2025 года разработчики представят финальное обновление с новыми функциями и исправлением ошибок.