«Отец PlayStation» рассказал о создании консоли

Бывший инженер компании Sony Кэн Кутараги, известный как создатель PlayStation, рассказал, что его приставку для 3D-игры изначально отказались выпускать. Интервью с ним публикует AFP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Кутараги, почти все руководители Sony были категорически против разработки и выпуска игровой консоли. Он отметил, что в начале 1990-х годов к играм относились несерьезно, а трехмерная графика редко использовалась даже в голливудских фильмах. К тому же 3D-моделирование для кино обходилось очень дорого, весь процесс мог занять несколько лет.

"Все говорили нам, что мы потерпим неудачу", - вспомнил слова топ-менеджеров Sony "отец PlayStation". Он признался, что руководители компании боялись за свою репутацию. Кутараги, который 30 лет назад работал в Sony инженером, удалось убедить скептиков, что Sony сможет создать новую индустрию развлечений.

Кэн Кутараги также рассказал, что из-за PlayStation Sony поругалась с Nintendo, хотя раньше японские компании сотрудничали и вместе работали над устройством для чтения компакт-дисков. Однако после того, как Sony анонсировала первую PlayStation на выставке в Лас-Вегасе в 1991 году, Nintendo разорвала контракт и начала работать с Philips.

Оригинальная консоль PlayStaytion вышла в декабре 1994 года. Поддержка приставки была прекращена в 2006 году.