Назван самый долгоживущий смартфон на рынке, который работает 55 часов

Специалисты DxOMark протестировали автономность смартфона Honor X9c и присудили ему первое место в рейтинге самых долгоживущих устройств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Honor X9c оснащен аккумулятором емкостью 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700х1224 и частотой обновления 120 Гц, а также чипом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

По итогам тестирования смартфон проработал 55 часов на одном заряде при интенсивном использовании по 7 часов в день. В умеренном режиме с использованием 4 часа в день устройство функционировало 89 часов, а в экономном - 2,5 часа в день - 128 часов.

В тестах DxOMark Honor X9c показал следующие результаты: 15 часов 25 минут в играх, 29 часов 2 минуты при просмотре видео и 42 часа 23 минуты в режиме разговора по телефону.

Что касается времени зарядки, результаты хотя и достойные, но не рекордные: на полный заряд потребуется 70 минут. Эксперты также отметили расхождение между отображаемым и реальным уровнем заряда. При измерении 15,8% заряда система показывала 20%.