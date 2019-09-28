Старение считается одним из главных факторов риска развития онкологических заболеваний. Однако исследователи из Центра интегративной геномики старения при Ливерпульском университете предложили иную, на первый взгляд, парадоксальную точку зрения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Они изучали экспрессию генов в образцах стареющих и опухолевых тканей и пришли к выводу, что экспрессия генов при раке и старении идет в противоположных направлениях. Эти перекрещивающиеся генные наборы перекликались с несколькими процессами, в основном с клеточным циклом и иммунным ответом.

Исследователи полагают, что обнаруженное явление может быть связано с противоположными тенденциями пролиферации, то есть деления клеток. Ведь хорошо известно, что при возрастном клеточном старении происходит уменьшение пролиферации клеток, в то время раковые мутации склоняют чашу весов в сторону увеличения клеточного деления.

На этой почве ученые даже выдвинули смелую гипотезу, что одна из причин, по которой в ходе эволюции появился феномен старения клеток, заключается в подавлении рака: нет избыточной пролиферации - нет рака.

Тем не менее, сложно отрицать, что стареющие клетки с их накопившимися поломками ДНК - отличная среда для раковых мутаций.

Таким образом, вероятнее всего, одновременно работают две противоположные силы, а истина находится где-то посередине: старение клеток и способствует раку и препятствует ему.

Это отчасти объясняет, почему в очень преклонном возрасте заболеваемость раком может снижаться: процессы замедления клеточного деления перевешивают процесс накопления генетических мутаций.

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