Назван самый полезный для здоровья сердца продукт

Самым полезным для здоровья сердца продуктом являются грецкие орехи. Об этом сообщила доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, в составе этого продукта, в отличие от других орехов, больше альфа-линоленовой кислоты. "Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля", - пояснила Ферре.

Кроме того, специалист отметила антиоксидантные и противовоспалительные свойства продукта.