https://news.day.az/medicine/1236223.html Назван самый полезный для здоровья сердца продукт
Назван самый полезный для здоровья сердца продукт
Самым полезным для здоровья сердца продуктом являются грецкие орехи. Об этом сообщила доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам эксперта, в составе этого продукта, в отличие от других орехов, больше альфа-линоленовой кислоты. "Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля", - пояснила Ферре.
Кроме того, специалист отметила антиоксидантные и противовоспалительные свойства продукта.
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