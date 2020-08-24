Смерть от COVID-19: Мужчины с ожирением до 60 лет в группе риска

Мужчины с ожирением до 60 лет более уязвимы к коронавирусу и более подвержены смерти от COVID-19, чем женщины и пожилые люди. Об этом сообщается в отчете, опубликованном Американской интегрированной организацией здравоохранения Kaiser Permanente.

Авторы отчета проанализировали взаимосвязь высокого индекса массы тела (ИМТ) с риском смерти от коронавируса, сообщает Medportal.ru. Его результаты были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Согласно отчету, у пациентов с тяжелым ожирением (ИМТ 40-44) риск смертности был повышен в 3 раза, а пациенты с крайней степенью ожирения (ИМТ 45 и выше) в 4 раза чаще умирали от COVID-19 по сравнению с другими людьми.

Интересно, что наибольший процент смертности был зафиксирован среди мужчин с высоким ИМТ в возрасте 60 лет и моложе. Причем эта взаимосвязь не зависела от других сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением (таких как гипертония, диабет, хронические заболевания, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда).

Интересно также, что пациенты с аналогичным ИМТ старше 60 лет умирали от COVID-19 гораздо реже, а у женщин избыточный вес не повышал риск смертности от коронавируса.

"Ожирение - это заболевание, которое требует такого же внимания со стороны общественного здравоохранения и клинических мер, как диабет или сердечно-сосудистые заболевания", - сообщил ведущий автор исследования Самир Б. Мурали.

