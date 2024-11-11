Ученые рассказали о последствиях нехватки витамина D

Исследователи из Китая сообщили, что нехватка витамина D сопровождается слабостью и болью в костях. Об этом сообщает ScienceDirect, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты изучали влияние витамина D на кардиометаболические факторы риска. Эндокринологи пришли к выводу, что его употребление полезно при формировании костей.

Ученые также пришли к выводу, что витамин D нормализует кровяное давление, уровень холестерина, инсулина и глюкозы. Преимущества также заметны у тех, кто принимает добавки в течение длительного времени.