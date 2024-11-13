Врач рассказала о неочевидном способе профилактики диабета

Терапевт Клэр Бейли рассказала, что получасовая утренняя прогулка может снизить риск диабета, улучшить сон и укрепить психическое здоровье. О неочевидном способе поддержания здоровья она рассказала в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам доктора, короткая утренняя прогулка может поднять настроение, особенно в преддверии зимних месяцев, и укрепить физическое и ментальное здоровье. Также она назвала регулярные прогулки способом профилактики диабета и избавления от бессонницы. Бейли уточнила, что в идеале гулять следует минимум полчаса, чтобы получить максимальную пользу.

"Одна из вещей, которую я особенно люблю - это прогулки рано утром. Лучше всего гулять по утрам и стараться подниматься на возвышенность. В этом случае вы получаете пользу как от восхождения, так и от спуска", - добавила она.