Врач назвала находящихся в зоне риска артрита людей

Терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алена Хрипкова рассказала, кто находится в группе риска развития артрита. Их врач перечислила в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Терапевт предупредила, чаще всего развитие артрита провоцируют наследственность, курение, возраст (чем больше человеку лет, тем выше шанс его развития) и травмы суставов. Также артрит может развиться у людей с ожирением, так как избыточный вес создает нагрузку на суставы, добавила доктор.

"Наиболее частыми симптомами при артрите являются отек, боль, скованность, а также покраснение кожи в области сустава. При первых проявлениях артрита следует обратиться к врачу, чтобы поймать заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение. Непролеченный артрит может приводить к деформации, полному обездвиживанию и даже разрушению сустава", - отметила специалистка.

Она обратила внимание на то, что не существует универсального препарата для лечения артрита. В зависимости от причины пациенту могут назначить, например, нестероидные противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды, либо специфические лекарства для лечения аутоиммунных заболеваний. Поэтому доктор призвала заниматься профилактикой: вести здоровый и активный образ жизни и избегать травм.