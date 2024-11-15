Есть ли у сердца человека предел числа сокращений?

За всю жизнь сердце человека совершает примерно 2,85 миллиарда сокращений. Однако предел их числа зависит от образа жизни и особенностей организма. Об этом изданию Live Science рассказал доктор Парто Сенгупта, заведующий отделением сердечно-сосудистой медицины в школе Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что частота сердечных сокращений в течение дня сильно варьируется - орган реагирует на разную физическую активность. Интервалы между сокращениями могут замедляться или ускоряться примерно на 100 миллисекунд при каждом вдохе и выдохе.

Сердцебиение человека обычно несколько замедляется с возрастом, поскольку время накладывает свой отпечаток на мышцы. Старение также может привести к развитию фиброза - разрастанию соединительной ткани в сердце, или к нарушению сердечного ритма, такому как мерцательная аритмия. Все эти особенности оказывают влияние на число сокращений, которое сердце потенциально может совершить в течение жизни.

По словам Джонсона, износ сердца можно замедлить - количество его сокращений необязательно остановится на 2,85 миллиардах. Для этого необходимо контролировать уровень стресса, соблюдать режим сна, регулярно тренироваться и придерживаться сбалансированной диеты.