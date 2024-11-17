Врач назвал способ выявить анемию по внешнему виду языка

Терапевт, гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что внешний вид языка может свидетельствовать о некоторых болезнях, в частности, об анемии. Способы выявить проблемы со здоровьем по состоянию этого органа врач назвал в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Якушев отметил, что насторожиться стоит, если язык становится на вид лакированным и блестящим: это может быть признаком анемии, вызванной дефицитом фолиевой кислоты или витамина В12.

При этом доктор подчеркнул, что изменения во внешнем виде языка не всегда указывают на болезнь. К примеру, складки и борозды, а также так называемый географический язык с красными гладкими очагами в окружении светлой каймы - это варианты нормы.

"Многие думают, что обложенный налетом язык - это признак проблем с кишечником. Однако научного подтверждения этому нет. Зачастую определить причину такого состояния языка невозможно", - добавил врач.