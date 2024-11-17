Врач раскрыл способ снизить давление без таблеток

Кардиолог Герман Гандельман раскрыл способ снизить давление без таблеток. В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале врач заявил, что употребление богатых калием продуктов снижает уровень артериального давления. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медик рассказал, что наличие в рационе продуктов с высоким содержанием калия снижает уровень артериального давления на пять миллиметров ртутного столба. Богатыми калием продуктами Гандельман назвал петрушку, сельдерей, кориандр, курагу, томаты, сливы.

"Калий - это антагонист натрия, который приводит к отекам стенки сосудов, тем самым поднимая артериальное давление, а если мы употребляем калий, этого не происходит", - объяснил кардиолог.