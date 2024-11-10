Врач предупредил об опасности переедания после долгого голодания

Переедание после длительного голодания грозит тяжелыми последствиями, предупредил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Как передает Day.Az, об опасности употребления большого объема пищи после отказа от еды он рассказал в беседе с РИАМО.

Переедание после долгого голодания, объяснил он, может привести к дискомфорту в желудке, расстройствам пищеварения, а в некоторых случаях к серьезным проблемам, таким как синдром мальабсорбции, при котором нарушается пищеварение и транспорт питательных веществ, или острое растяжение желудка. После голодания, продолжил Белоусов, нужно постепенно увеличивать количество потребляемой пищи, причем начинать нужно с легко усваиваемых продуктов.

Врач пояснил, что, когда человек не принимает пищу в течение дня, его организм начинает использовать созданные запасы энергии. "В первую очередь расщепляется гликоген, хранящийся в печени и мышцах, что позволяет поддерживать уровень глюкозы в крови. После истощения запасов гликогена тело начинает расщеплять ткани жира для получения энергии", - объяснил гастроэнтеролог.

По словам Белоусова, голодание в течение одного-двух дней обычно не наносит серьезного вреда здоровью. Однако отказ от пищи даже на такое время может привести к головной боли, тошноте, слабости, раздражительности и головокружению из-за недостатка питательных веществ. Кроме того, к этим нежелательным последствиям приводят изменения в гормональном фоне: снижение уровня лептина и повышение грелина, что усиливает чувство голода, заключил он.