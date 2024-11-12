Врач подсказал способы снизить риск проблем с сердцем

Болезни сосудов - основная причина проблем с сердцем, рассказал эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян. В комментарии "Ленте.ру" доктор призвал поддерживать здоровье сосудов и подсказал способы сделать это, чтобы снизить риск развития смертельно опасных заболеваний, передает Day.Az.

Для того чтобы снизить риск заболеваний сосудов и артерий, врач призвал правильно питаться: рацион должен быть сбалансированным, а количество животных жиров в нем должно быть минимальным.

"Физическая активность также помогает поддерживать здоровье сердца. Важно регулярно заниматься посильным спортом", - подчеркнул врач. Доктор также посоветовал отказаться от обуви на каблуке. Тем, у кого нет возможности сделать это, Григорьян рекомендовал вечером принимать теплую ванну для ног.

Во время длительных перелетов или путешествий на автотранспорте доктор призвал надевать компрессионный трикотаж. Подобрать его поможет врач, также специалист может назначить применение препаратов, препятствующих образованию тромбов.

"Каждый час в полете нужно выпивать по 100 миллилитров жидкости (кроме алкоголя) или прохаживаться по салону, если позволяют условия полета. Также находясь в кресле самолета или на рабочем месте можно попеременно напрягать икроножные мышцы, что позволит крови продвигаться из нижней половины тела и ног к сердцу", - отметил врач.