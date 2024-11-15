Избыточный вес вдвое повышает риск развития рака?

Часто люди с избыточным весом страдают целым "букетом" болезней, в том числе сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца. Однако проблема ожирения может иметь куда более серьезные последствия для здоровья полных людей - это развитие онкопроцесса, предупредил в беседе с "Газетой.Ru" руководитель Онкоцентра "СМ-Клиника", врач-онколог, профессор, д.м.н., отличник здравоохранения РФ Александр Серяков, передает Day.Az.

Впервые об ожирении как одном из факторов риска возникновения рака заговорили в конце 90-х годов XX века. В 1997 году Всемирный фонд изучения рака (спецподразделение ООН) обнародовал данные исследований, подтверждающих связь между ожирением и разными видами рака - в первую очередь толстого кишечника (колоректальный рак), поджелудочной и молочной желез.

Как отметил профессор Серяков, сегодня онкологи уже точно знают основные механизмы влияния избыточного веса на развитие опухолей в кишечнике. Причем это особенно касается мужчин среднего и пожилого возраста, у которых риски рака кишечника повышены на внушительные 50%.

По его словам, есть несколько моментов, на которые полным людям необходимо обратить внимание. Прежде всего, это хроническое воспаление в организме, виновниками которого могут стать особые вещества - цитокины. В жировой ткани людей с лишним весом этих веществ в избытке. Накапливаясь в организме, они вызывают воспалительные процессы в кишечнике и создают "благоприятную среду" для роста опухолей. С повышением уровня цитокинов в организме возрастает и угроза здоровью.

В зарождении онкопроцесса большую роль также играют нарушения обмена веществ, связанные с ожирением. В первую очередь это сахарный диабет, при котором значительно повышается уровень глюкозы в крови. Ее переизбыток не только способствует набору лишнего веса, но и может привести к мутациям в разных жизненно важных органах, в том числе и в кишечнике.

"Связь между избыточным весом и раком толстого кишечника может прослеживаться также на гормональном уровне. Дело в том, что жировая ткань здорового человека вырабатывает ряд гормонов (адипокины и гуанилин), которые защищают организм от многих заболеваний, а кроме того, постоянно участвуют в обновлении здоровых клеток слизистой оболочки кишечника. Ожирение провоцирует острый дефицит гормонов-защитников и создает условия для повреждения слизистой кишечника и роста раковой опухоли. Вот почему я рекомендую полным людям как можно скорее переходить на сбалансированную диету, отказаться от вредных привычек и повысить физическую активность, чтобы вес начал понемногу уходить. Это поможет избежать многих проблем, прежде всего, онкологических заболеваний", - добавил Серяков.

Ну и, конечно, не забывать вовремя обследоваться. Как и в случае с другими видами рака, колоректальный рак хорошо лечится на ранней стадии, а обнаружить онкозаболевание помогает колоноскопия. Сегодня эта эндоскопическая процедура признана "золотым стандартом" диагностики рака кишечника. В профилактических целях делать колоноскопию стоит начинать с 40 лет с интервалом в 3-4 года, а если в семье уже были случаи рака, то и раньше.