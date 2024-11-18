Питательные коктейли могут снижать риск осложнений после операции

Предоставление пациентам лечебного питания до операции может уменьшить длительность госпитализации на 18%, а риск послеоперационных осложнений - на 33%. Это показало исследование, представленное на конгрессе Американской коллегии хирургов ACS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные 4078 пациентов, которые перенесли операцию по одному из восьми направлений. Предоставление пациенту питательного коктейля с омега-3 жирными кислотами и аргинином сокращало риск осложнений на 33%, а срок госпитализации - на 18%. В совокупности срок пребывания пациентов в больнице уменьшился на 2699 дней. Ежегодная экономия могла бы составить 7,8 миллиона долларов США, отметили ученые.

Программы дополнительного питания используются в основном для больных раком, но их следует расширить, считают авторы работы.