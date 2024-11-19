Врач рассказал, как избавиться от храпа

Сон в правильном положении и поддержание здорового веса помогают избавиться от храпа. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский психиатр Дипеш Мистри, специализирующийся на диагностике и лечении нарушений сна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, многие люди храпят во время сна на спине. Мистри объяснил, что храп усиливается, когда язык попадает в горло, частично блокируя дыхательные пути. Предотвратить это можно, перевернувшись на бок. Людям, которым трудно научиться спать на боку, доктор рекомендует всегда поддерживать голову в вертикальном положении. Для этого можно поднять изголовье кровати на десять сантиметров (если у мебели есть регулирующий механизм) или приобрести "клиновидную" подушку с углом наклона от 30 до 40 градусов.

Избыточный вес также может быть причиной храпа. Доктор Мистри отмечает, что люди чаще храпят из-за увеличения шеи за счет накопления жировой ткани, которая "давит" на дыхательные пути. Уточняется, что вероятность храпа возрастает, если обхват шеи у мужчин превышает 43 сантиметра. Для женщин этот показатель составляет 40,5 сантиметров. По мнению врача, даже небольшая потеря веса (в пределах двух-трех килограммов) может помочь перестать храпеть.