Названы щадящие упражнения для облегчения боли в спине

Перекатывания колена из стороны в сторону в положении лежа, ягодичный мостик и подтягивание колена к груди помогают снять скованность в суставах и облегчить боль в спине. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Сэмми Марго, физиотерапевт из Северного Лондона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доктор объяснила, что при болях в спине оставаться полностью обездвиженным и отказываться от тренировок не рекомендуется. В долгосрочной перспективе это может привести к потере мышц, поддерживающих позвоночник, и усугублению неприятных ощущений. Кроме того, благодаря физическому движению к пораженному участку позвоночника поступает больше крови, которая переносит кислород и выводит продукты жизнедеятельности, уменьшая воспаление.

Чтобы поддерживать спину в здоровом состоянии, Марго рекомендует выполнять три упражнения. Первое расслабляет позвоночник и увеличивает амплитуду движений в нижней части спины. Нужно принять положение лежа, подтянув колени к груди и вытянув руки по бокам. Затем поднятые ноги необходимо поочередно наклонять влево и вправо, избегая сильного напряжения.

Второе движение укрепляет мышцы живота и помогает облегчить боль в пояснице. Для его выполнения необходимо лечь на спину, согнув ноги в коленях и поставив стопы на пол. После этого нужно плавно "вытолкнуть" таз вверх, балансируя на руках и ступнях, и опуститься обратно. Врач рекомендует начать с трех повторений за раз.

Третье упражнение развивает гибкость и снимает напряжение в мягких тканях. Нужно лечь спиной на ровную поверхность, подняв оба колена к груди. Затем колени по очереди нужно обхватить руками и "привести" выше, к голове. "Нерабочая" нога при этом должна быть прямой и оставаться на полу.