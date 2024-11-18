Назван избавляющий от неприятного запаха изо рта напиток

Британский врач-стоматолог Тим Брэдсток-Смит перечислил несколько доступных продуктов, которые помогут избавиться от неприятного запаха изо рта.

Как передает Day.Az, его слова приводит издание HuffPost.

Одним из лучших средств он назвал зеленый чай. По словам Смита, этот напиток разрушает соединения серы, из-за которых и возникает запах, а также оказывает антибактериальное действие.

Еще одним эффективным продуктом для свежести дыхания Брэдсток-Смит назвал яблоки. "Яблоки часто называют природной зубной щеткой, так как они содержат большое количество клетчатки, которая помогает удалять зубной налет и частицы пищи с зубов. Кроме того, их естественная кислотность также стимулирует выработку слюны, которая вымывает бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта", - пояснил он. Доктор добавил, что похожие свойства есть у моркови.

Кроме того, устранить неприятный запах изо рта помогает зелень. Например, в петрушке и базилике содержится вещество хлорофилл, которое эффективно нейтрализует неприятные запахи, а в мяте есть эфирные масла, обладающие антибактериальным эффектом. Для освежения дыхания достаточно пожевать несколько листьев мяты или добавить их в чай, рассказал врач.