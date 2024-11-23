Невролог указал на отличительные черты смертельно опасной головной боли

В некоторых случаях головные боли являются симптомом серьезных проблем со здоровьем, предупредил американский невролог, доктор медицинских наук Байбин Чен. На отличительные черты потенциально смертельно опасной головной боли он указал в Instagram, передает Day.Az.

Байбин заявил, что стоит насторожиться, если головные боли внезапно стали длиться дольше обычного или начали ощущаться по-другому. По его словам, такие боли иногда называют громовыми, так как они очень мучительны и похожи на удар по голове. Врач подчеркнул, что подобные ощущения человек ни с чем не спутает.

При появлении таких головных болей следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как они могут быть признаком разрыва аневризмы в мозге, предупредил невролог. В случае промедления эта патология может привести к пожизненной инвалидности или летальному исходу. Также подобный симптом может указывать на опухоль мозга, добавил врач.

Если болезненные ощущения усиливаются и учащаются, Байбин посоветовал в попытках их облегчить не выполнять какие-либо манипуляции с шейным отделом, так как они могут спровоцировать расслоение позвоночной артерии. Эта патология, как объяснил невролог, представляет собой разрыв одной из артерий шеи, которая снабжает мозг кислородом. Вследствие этого в стволе мозга может развиться инсульт, заключил он.