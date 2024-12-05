Ученые протестировали анализы крови, заменяющие колоноскопию

При анализе крови на рак кишечника риск пропустить летальную опухоль в 2,5 раза выше, чем при обычной колоноскопии. Об этом сообщает HealthDay со ссылкой на исследование ученых из Стэнфордского университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Используя ранее опубликованные исследования, ученые сравнили эффективность колоноскопии, анализы кала и крови. Они оценили частоту рака и летальных исходов среди 100 тысяч пациентов со средним риском развития опухоли.

Результаты показали, что у сдавших анализы крови риск летального исхода из-за рака кишечника был в 2,5 раза выше, чем у прошедших колоноскопию. Также колоноскопия и анализы кала были более экономически эффективными, чем анализы крови.

Исследователи отметили, что анализы крови - это лучше чем ничего для пациентов, которые избегают колоноскопии из-за подготовки или инвазивного характера процедуры. Однако они не могут сравниться с колоноскопией при выявлении рака на ранней стадии или предраковых полипов.

"Первое поколение анализов крови [для диагностики колоректального рака] - это действительно захватывающе. Но на данный момент, если вы хотите и можете сделать колоноскопию или анализ кала, лучше выбрать их, а не анализ крови".