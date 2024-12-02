Врач перечислил первые признаки «тихой пневмонии»

Микоплазменная пневмония - это "пневмония наоборот".

Как передает Day.Az, об этом сообщил российский врач-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью радио "Комсомольская правда".

Он напомнил, что при классической пневмонии есть высокая температура, головная боль, сильный кашель.

"А здесь <...> нет высокой температуры, иногда и кашля практически нет", - отметил Жемчугов.

Заболевание вызывает микоплазма. Бактерии прикрепляются к стенкам бронхов и в районе альвеол, в промежуточной ткани легких.

Обычные антибиотики на микробы не действуют. Диагностировать недуг непросто, так как нет ярких проявлений болезни, и люди не обращаются за лечением.