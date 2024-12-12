Перечислены группы пациентов, которым показана колоноскопия

Людям старше 55 лет колоноскопию рекомендуется проводить раз в десять лет. Если в семье были случаи рака, то первую колоноскопию надо провести на 10 лет раньше, чем возраст, в котором заболевание было выявлено у родственника. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марина Смирнова, передает Day.Az.

Колоноскопия - диагностический метод, во время которого врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой и ободочной кишки при помощи эндоскопа.

"Исследование дает возможность увидеть тонус кишечника и состояние его слизистой, а также сделать биопсию участков, вызывающих подозрение у врача. Процедура позволяет выявлять новообразования, а также другие серьезные и воспалительные заболевания, например, язвенный колит или болезнь Крона, а также врожденные аномалии", - отметила врач.

По ее словам, колоноскопия показана пациентам, у которых есть примеси крови, слизи или гноя в кале, с хроническими запорами или диареей, болями в области кишечника, вздутиями живота или при необоснованном повышении температуры.

"Также необъяснимая потеря веса, анемия и ощущения инородного тела в прямой кишке должны стать показаниями к проведению процедуры. Если другие исследования выявили новообразования в кишечнике, тоже проводится колоноскопия. Кроме того, процедура позволяет оценить, насколько эффективным было лечение, провести скрининг рака толстого кишечника, а в случае метастазов, обнаружить первичную опухоль", - рассказала врач.