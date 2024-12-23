Названы первые симптомы рака трахеи

Сигаретный дым содержит более 70 канцерогенных веществ, каждое из которых может повреждать клетки слизистой оболочки трахеи. Под их воздействием ткань постепенно изменяется, что может привести к злокачественным новообразованиям. Как уберечь себя и распознать болезнь на ранней стадии, рассказал "Газете.Ru" торакальный хирург и онколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов, передает Day.Az.

Рак трахеи может долго оставаться незамеченным. Его первые проявления зачастую списывают на обычный кашель или бронхит, ведь симптомы пересекаются - это затрудненное дыхание, постоянный кашель, одышка, охриплость голоса и боли в груди или в горле.

Дело в том, что трахея играет важную роль в нашем дыхании - это своеобразная трубка, соединяющая гортань с бронхами. Если в ней возникает опухоль, то сужается просвет трахеи, что осложняет поступление кислорода в дыхательные пути. По этой же причине у пациентов наблюдается одышка и охриплость голоса. Постоянный кашель же может со временем перерасти в кашель с кровохарканьем.

"Если вы замечаете у себя подобные симптомы, особенно при длительном курении, обратитесь к врачу. Ранняя диагностика существенно повышает шансы на успешное лечение", - отмечает Нефедов.

Чтобы оценить стаж курения, некоторые специалисты используют показатель "пачка-лет". Чтобы рассчитать его, надо умножить количество ежедневно выкуриваемых пачек на число лет курения. Например, человек, выкуривающий две пачки в день на протяжении 15 лет, достигает порога в 30 пачка-лет.

"Для таких пациентов риск развития рака трахеи и других опухолей дыхательных путей возрастает в несколько раз", - подчеркивает эксперт.

Поскольку рак трахеи встречается редко, стратегия лечения подбирается индивидуально. Основные методы включают хирургическое удаление опухоли, лучевую и химиотерапию. Выбор метода зависит от размера, локализации и типа опухоли.

Рак трахеи легче предотвратить, чем лечить.

Откажитесь от курения. Прекращение курения - главный шаг в снижении риска. Уже через несколько лет без сигарет организм начинает восстанавливаться.

Старайтесь ограничить контакт с токсическими веществами. Одним из главных факторов развития рака трахеи является отравление химическими веществами - например, на производстве. Вкупе с курением это может привести к тяжелым последствиям, поэтому, если ваша работа связана с токсинами, строго относитесь к правилам безопасности.

Поставьте вакцину против ВПЧ. Некоторые штаммы вируса папилломы человека связаны с развитием злокачественных опухолей трахеи. Вакцинация может быть эффективной профилактической мерой не только от этого вида рака.

Регулярно проходите медицинские осмотры. Людям из группы риска важно регулярно проходить обследования для выявления болезни на ранних стадиях. Чем старше вы становитесь, тем чаще важно наведываться к врачу, чтобы вовремя заметить изменения и успеть купировать развитие болезни.

"Здоровье дыхательной системы требует внимания и заботы. Курение и другие вредные привычки не только сокращают продолжительность жизни, но и значительно снижают ее качество. Отказ от табака и соблюдение мер профилактики помогут сохранить здоровье и предотвратить тяжелые последствия", - резюмирует доктор.