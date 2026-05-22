Фармацевт посоветовала не сочетать с кофе четыре группы лекарств

Фармацевт София Ортега посоветовала не сочетать четыре группы лекарств с кофе, поскольку такая комбинация может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова приводит издание HuffPost.

По словам Ортеги, не стоит сочетать кофе с препаратами для лечения щитовидной железы, поскольку напиток снижает их эффективность. Также опасно комбинировать с кофе препараты для лечения психических расстройств, предупредила специалистка. "Прием этих препаратов с кофе замедлит их всасывание из-за наличия в напитке дубильных веществ. Это может изменить ожидаемый эффект лекарств и повлиять на реакцию организма", - пояснила она.

Кроме того, напиток препятствует корректной работе медикаментов для лечения гипертонии, поскольку кофеин обладает стимулирующим действием и, напротив, повышает его, добавила фармацевт. "Смешивание противозачаточных таблеток с кофе приведет к тому, что кофеин будет метаболизироваться гораздо медленнее", - отметила она. В связи с этим, по ее словам, повышается риск побочных эффектов напитка, таких как тревожность, головные боли и бессонница