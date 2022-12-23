Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии электрического депо и станции «Ходжасан» Бакинского метрополитена

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии электрического депо "Ходжасан" и станции "Ходжасан" Бакинского метрополитена.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется