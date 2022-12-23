https://news.day.az/officialchronicle/1522220.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии электрического депо и станции «Ходжасан» Бакинского метрополитена - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии электрического депо и станции «Ходжасан» Бакинского метрополитена - ФОТО
23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии электрического депо "Ходжасан" и станции "Ходжасан" Бакинского метрополитена.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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