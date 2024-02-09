Евгения Гуцул поздравила Президента Ильхама Алиева

Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Евгения Гуцул направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Многоуважаемый господин Президент!

От имени всего гагаузского народа и от себя лично свидетельствую Вам свое почтение и направляю искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах Президента Азербайджанской Республики, которые впервые за весь период независимости страны были проведены на всей ее территории.

Оказанное Вам доверие всего азербайджанского народа является признанием Ваших высоких профессиональных, деловых и личных качеств, а также безусловного авторитета у жителей страны.

На протяжении многих лет Вы проявляете себя как благородный и мудрый лидер, который ведет свою страну по пути поступательного и прогрессивного развития, сохраняя культуру и историю азербайджанского народа, а также отстаивая национальные интересы и обеспечивая социально-экономическое развитие. И, как результат, сегодня Азербайджан является одной из самых развитых стран, авторитет которой на международной арене растет с каждым годом.

Мы высоко ценим отношения между нашими братскими народами и благодарим за Ваше внимание к Гагаузской Автономии, а также надеемся на дальнейшее сотрудничество, которое, я уверена, найдет свое отражение в различных совместных проектах.

Многоуважаемый господин Президент, свидетельствую уверения в своем глубоком уважении. Желаю крепкого здоровья, сил и успехов, искренне заверяю Вас в том, что всегда будем рады видеть Вас на гагаузской земле.

Мира, добра и процветания Вам и всему азербайджанскому народу", - говорится в поздравительном письме.