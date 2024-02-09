https://news.day.az/officialchronicle/1635946.html Председатель Комиссии Госдумы Федерального Собрания РФ поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Комиссии Госдумы Федерального Собрания РФ поздравил Президента Ильхама Алиева
Председатель Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Виктор Пинский направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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