https://news.day.az/officialchronicle/1654802.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и страны Центральной Азии связывают узы многовекового сотрудничества
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и страны Центральной Азии связывают узы многовекового сотрудничества
Азербайджан и страны Центральной Азии связывают узы многовекового сотрудничества, дружбы и взаимодействия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
"Сегодня регионы Центральной Азии и Каспия и Азербайджан как часть Каспийского региона и Южно-Кавказского региона представляют большую важность и в плане энергоресурсов, и в плане транспортных путей, торговли. Здесь мы видим большой потенциал", - отметил глава государства.
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