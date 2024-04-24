Президент Ильхам Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Кыргызстаном имеет тенденцию к наращиванию

Торговый оборот между Азербайджаном и Кыргызстаном имеет тенденцию к наращиванию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

"Мы активно сотрудничаем в торгово-экономической сфере. Сегодня прозвучали цифры увеличения в разы товарооборота. Хотя абсолютные цифры пока не очень велики, но тенденция существует к наращиванию потенциала", - подчеркнул глава государства.