Президент Ильхам Алиев: Мы активно работаем над экспортом зеленой энергии в Европу

Мы активно работаем над экспортом зеленой энергии в Европу.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога", проходящего в столице Германии, городе Берлин.

"На данный момент мы активно работаем над экспортом зеленой энергии в Европу. Считаю, что Азербайджан, являющийся поставщиком природного газа, также станет поставщиком зеленой энергии в Европу", - говорится в заявлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева.