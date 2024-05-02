В Азербайджане участникам Второй мировой войны будет предоставлена единовременная материальная помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению главы государства, участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет оказана единовременная материальная помощь в размере 2 тысяч манатов, а вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за защиту Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 1000 манатов.

В целях исполнения распоряжения, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики будет выделено 3 миллиона манатов.