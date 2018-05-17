Докладчик Европарламента: Многие европейские страны не хотят знать о том, что произошло в Нагорном Карабахе

Многие европейские страны не хотят знать о том, что произошло в Нагорном Карабахе, сказала в интервью Euroactiv докладчик Европейского парламента по всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном Норика Николаи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Помню, когда я приехала организовать встречу с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха, я стала свидетелем того, что они не могут получить визу в посольстве Франции в Баку, чтобы прийти в Европарламент и дать показания о том, что произошло после того, как им пришлось покинуть Нагорный Карабах. Я считаю, что здесь было замешано армянское лобби. Армянское лобби имеет большое влияние. К сожалению, многие европейские страны реагируют на события под влиянием армянского лобби и не хотят знать, что произошло в этом регионе", - сказала она.

Николаи отметила, что ЕС должен поддержать Азербайджан.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.