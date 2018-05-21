Армения устроила и пытается скрыть провокацию в Нахчыване - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало заявление армянской стороны о якобы проводимых подразделениями азербайджанской армии инженерных работах на госгранице с Арменией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Безответственное и беспочвенное заявление представителя минобороны Армении об активных инженерных работах, якобы проводимых подразделениями азербайджанской армии на некоторых участках азербайджано-армянской границы с целью улучшения своих позиций, направлено в первую очередь на оправдание и сокрытие провокационных действий армянских вооруженных сил, в результате которых был убит азербайджанский военнослужащий", - говорится в заявлении минобороны.

В заявлении отмечается, что обстановка на нахчыванском участке азербайджано-армянской государственной границы продолжала оставаться стабильной, пока туда не прибыли министры обороны и иностранных дел Армении, после чего армянские вооруженные силы предприняли провокационные действия.

Отметим, что в воскресенье при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации ВС Армении на нахчыванском участке азербайджано-армянской государственной границы в воскресенье погиб военнослужащий Азербайджанской армии рядовой Татаров Адиль Али оглы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.