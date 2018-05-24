Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Локбатан-Гобу в Гарадагском районе - ФОТО

В четверг состоялось открытие автомобильной дороги Локбатан-Гобу, заново отстроенной в Гарадагском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях проекта.

Отметим, что для строительства автомобильной дороги Локбатан-Гобу, соединяющей два населенных пункта с населением 47 тысяч человек, и служащей улучшению грузо- и пассажироперевозок, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, подписанному в июле 2016 года, были выделены два миллиона манатов.

Протяженность автомобильной дороги Локбатан-Гобу более семи километров, ширина проезжей части составляет семь метров.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.