В России грандиозным концертом отметили 100-летие АДР - ФОТО

В Доме дружбы народов Татарстана в Казани состоялся грандиозный праздничный концерт, организованный Азербайджанской национально-культурной автономией Республики Татарстан (АНКА РТ) "Азербайджан" и посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщили Trend в AZRU (Единый информационный портал азербайджанцев России), передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие официальные лица Татарстана, депутаты законодательного собрания, руководители общественных организаций и национально-культурных объединений.

На открытии вечера председатель АНКА РТ "Азербайджан" Башир Баширов рассказал, что 28 мая 1918 года была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика - АДР, в стране были учреждены прогрессивные для того времени государственные институты, многопартийная система, плюралистический парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Меры, осуществленные в области государственного строительства, создание Национальной армии Азербайджана, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, в 1920 году АДР по ряду причин прекратила свое существование. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности.

Отметив высокий уровень взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, Башир Баширов с удовлетворением подчеркнул, что отношения с Татарстаном гармонично вписываются в контекст двусторонних взаимосвязей и развиваются по восходящей.

Президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Мехрибан Садыгова, выразив благодарность руководству России и Татарстана за поддержку национальных общин, вручила благодарственные письма ФНКА АзерРос председателю АНКА РТ "Азербайджан" Баширу Баширову и заместителю председателя организации Туралу Заманлы за проведение мероприятия.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана, депутат Госсовета РТ Ирек Шарипов поздравил азербайджанцев с Днем Республики - 28 мая, отметив особую активность азербайджанской общины Татарстана во всех сферах жизни республики. Он зачитал поздравление председателя Госсовета РТ, председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарида Мухаметшина, в котором говорилось:

"В Татарстане с особым вниманием относятся к устоям и культуре всех народов, проживающих на этой земле. Крепкие традиции взаимопонимания и толерантности придают республике неповторимый многонациональный и поликонфессиональный колорит. Значимое место в семье народов Татарстана занимают азербайджанцы с присущим им трудолюбием и талантом. В год своего 30-летия азербайджанская община так же активна и самодостаточна, активно занимается сохранением культуры и языка своего народа. Поздравляю вас и весь азербайджанский народ с этой исторической датой, выражаю уверенность, что последовательный диалог и дружественное отношение между народами Азербайджана и Татарстана будут способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества Азербайджанской Республики с Республикой Татарстан, Российской Федерацией в целом".

Свои поздравления в адрес Азербайджана и азербайджанского народа от имени Правительства и братского народа Турции произнес со сцены и генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган.

Журналист и общественный деятель Роман Агаев, поздравив собравшихся со 100-летием АДР, отметил высокий уровень информационного взаимодействия с АНКА РТ "Азербайджан". Он выразил слова признательности руководству организации, активистам и всем тем, чей посильный труд был задействован в организации торжественного мероприятия.

Переполненный зрителями концертный зал Дома Дружбы народов Татарстана стал свидетелем многогранного таланта и высокого мастерства не только активистов Молодежной организации АНКА РТ "Азербайджан" и пришедших поздравить азербайджанцев певцов и танцевальных коллективов, но также и специально приглашенных из Баку профессиональных танцоров и исполнителей.

Бурными овациями были встречены сценические постановки и номера в исполнении талантливых участников азербайджанской молодежной команды КВН, грамотно и с тонким чувством юмора обратившихся к богатому историко-культурному наследию народа, культовым кинофильмам, известным персонажам, национальным обычаям и традициям, пародиям на современные ток-шоу, используя жанровые переплетения и наиболее ярко передавая со сцены грани национального азербайджанского характера.

Арии из национальных опер, зажигательные танцевальные номера, военно-патриотические композиции, театрализованные постановки юных дарований и хореографических коллективов местной азербайджанской общины, полюбившиеся всем песни в исполнении заслуженной артистки Азербайджана Гюлистан Алиевой и азербайджанской оперной певицы Лятифы Союоз, а также феерические номера Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова на протяжении всего вечера вызывали яркие овации зрительного зала.

В заключение Башир Баширов благодарственными письмами отметил за активную общественную деятельность и плодотворную работу активистов организации, а также руководителей азербайджанских организаций регионов Татарстана - Набережных Челнов, Лениногорска, Альметьевска и др.