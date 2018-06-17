Афлатун Амашев: Заявления Марии Захаровой являются неуважением не только к дипломатическим принципам, но и к правилам этического поведения

Заявления главы Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Марии Захаровой, озвученные на брифинге 15 июня, являются неуважением не только к дипломатическим принципам, но и к правилам этического поведения. Об этом председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашев написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Очень трудно понять госпожу Захарову. Иногда создаётся такое впечатление, что министерство иностранных дел данной страны вообще не имеет отношения к России. Конечно, в создании такой ситуации имеет большое влияние и проармянская позиция министра Сергея Лаврова. Но мне кажется, что госпожа Захарова сама отдельный антиазербайджанский остров", - считает Амашев.

Известно, что первого июня этого года во время брифинга в МИД Российской Федерации, проводимого заместителем директора Департамента информации и печати МИД Артёмом Кожин, журналист информагентства Trend довел до внимания заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости участия в переговорах незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и попросил выразить свое отношение по этому вопросу. "А Артем Кожин, отвечая на вопрос, сказал, что "ну, вообще громкие заявления, которые не укладываются в соответствующие рельсы, которые заложены, в частности, ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны". Несмотря на наличие подтверждающей видеозаписи, в стенограмме брифинга, размещённой на сайте МИД России, на первый план была вынесена некоструктивность не премьер-министра Армении, а корреспондента Trend", - отметил Амашев.

Известно также, что медиаобщественность Азербайджана пятого июня в связи с возникшей ситуацией обратилась к Марии Захаровой. "Как видно, 10 дней спустя госпожа Захарова решила придать новых красок истории, в которую впутался ее заместитель Кожин. Из ее слов можно сделать вывод, что корреспондент информагентства Trend вообще должен был набрать в рот воды и сидеть на пресс-конференции молча", - сказал председатель СП.

Афлатун Амашев отметил, что госпожа Захарова вместо того, чтобы извиниться за открытое искажение на сайте МИД, своего рода оправдывает данное искажение.

"Считаю, что заявления Марии Захаровой являются неуважением не только к дипломатическим принципам, но и к правилам этического поведения. Действительно очень трудно понять ее позицию, которая ясно видно, что рассчитана на слепое упрямство. Есть факт. Искаженная форма факта есть на сайте министерства иностранных дел России. Видимо, поднявшийся шум в форпосте как Армения из-за ответа Кожина важнее и выше чем авторитет внешнеполитического ведомства такой великой страны, как Россия. Еще раз сожалеем о том, что МИД России в лице Захаровой попал в такую ситуацию. Видимо, нужно привлечь внимание широкой общественности страны к существующей среде безответсвенности в МИД России. Поэтому мы, являясь медиаобщественностью Азербайджана, думаем направить новые обращения в соответствующие структуры России по данному вопросу. Мы должны постараться, чтобы этот позорный подход, осуществленный в отношении азербайджанского журналиста, в то же время широко обсуждался в российском обществе", - сказал Амашев.